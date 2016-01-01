صدر العدد 544 اذار\مارس 2017 من البيان الاقتصادية

200 مليار دولار ألاصول الخاضعة لاستشارته في 2016
مؤشرات ايجابية لانتعاش قطاع المستشارين الآليين ROBO ADVISERS
|
بصراحة
المئة يوم الاولى من العهد الجديد
لبنان بلا موازنة؟
دولة عارية بين الامم
|
مفكرة ضامن عربي
التأمين العربي أمام آفاق مسدودة
الحـــروب تـــدمّـــر مستقبـــل الأجيـــال الشـــابـــة
|
نقاط سوداءكي يعود لبنان بلداً جميلاً...
من يرى صور ملكة بلجيكا ماتيلدا وولية عهد الدانمارك الأميرة ماري تنقلان أولادهما مشياً على الأقدام أو على الدراجة الهوائية من دون خدم ولا حراسة، ثم يرى رئيس وزراء اوستراليا متنقلاً في أحد القطارات ورئيس وزراء النرويج ينتظر دوره أمام الصراف الآلي ليقبض راتبه، يظن ان الامر غريب جداً. أما عندما يرى وزراء ونواباً وقناصل ومدراء عامين يتنقلون بحراسة مشددة مع نحو 10 سيارات مصفحة ومؤخراً بالهليكوبتر فيظن أنه أمر عادي.