صدر العدد 544 اذار\مارس 2017 من البيان الاقتصادية

200 مليار دولار ألاصول الخاضعة لاستشارته في 2016

مؤشرات ايجابية لانتعاش قطاع المستشارين الآليين ROBO ADVISERS


رأينا


ملوك ورؤساء العالم المتمدن مقارنة بدول العالم الثالث

من يرى صور ملكة بلجيكا ماتيلدا وولية عهد الدانمارك الأميرة ماري تنقلان أولادهما مشياً على الأقدام أو على الدراجة الهوائية من دون خدم ولا حراسة، ثم يرى رئيس وزراء اوستراليا متنقلاً في أحد القطارات ورئيس وزراء النرويج ينتظر دوره أمام الصراف الآلي ليقبض راتبه، يظن ان الامر غريب جداً. أما عندما يرى وزراء ونواباً وقناصل ومدراء عامين يتنقلون بحراسة مشددة مع نحو 10 سيارات مصفحة ومؤخراً بالهليكوبتر فيظن أنه أمر عادي.

[تتمة]